Опасные соки в Баку: Можете получить ожог

2017-05-27 11:12 | www.oxu.az | 2

Роспотребнадзор принял решение отозвать все партии яблочно-персикового нектара «Фруктовый сад». Причиной этого стало установление факта получения химического ожога ротовой полости ребенком и взрослыми при употреблении вышеуказанной продукции, передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ.

Ранее сообщалось, что 4-летняя девочка из города Буденновска Ставропольского края получила ожог ротовой полости, выпив фруктовый сок. На машине «скорой» ее доставили в больницу.

В ходе следственной проверки было установлено, что дедушка в магазине купил четырехлетней внучке фруктовый сок. Придя домой, девочка открыла упаковку, начала пить. Но напиток вызвал у нее химический ожог полости рта. Испуганный и расстроенный дед поспешил в магазин прояснить ситуацию. Там он дал попробовать остатки из злополучной упаковки хозяину торговой точки, а заодно и сам пригубил сок. В результате мужчины тоже получили химический ожог полости рта.

Рассылка в Whatsapp приказа Роспотребнадзора об изъятии всей партии яблочно-персикового нектара «Фруктовый сад» вызвала переполох и в Казахстане.

Как передает haqqin.az, аналогичное решение изъять эту продукцию принял Комитет охраны общественного здоровья Казахстана. В запретный список попал такой же нектар «Фруктовый сад» в пэт-бутылочке объемом 0,3 литра производителя ООО «Лебединский» (г. Лебедянь, Липецкая область, Российская Федерация) с датой изготовления сока - 25 февраля 2017 года, срок годности которого истекает 25 августа 2017 года.

Соки этого российского предприятия также представлены в торговой сети Азербайджана.

В связи с этим haqqin.az обратился в Республиканский центр гигиены и эпидемиологии (РЦГЭ), где пообещали провести расследование по этому поводу.

«Для выяснения того, что был ли ввезен в страну опасный сок, необходимо его исследование несколькими государственными структурами. Пока же информации о получении ожогов при употреблении соков нам не поступало», - сообщили в РЦГЭ.