Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Египта

2017-05-27 11:24 | www.oxu.az | 2

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования своему египетскому коллеге Абдул-Фаттаху Халилу Ас-Сиси.

Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В тексте соболезнования говорится:

«Уважаемый господин Президент.

Мы глубоко потрясены известием о гибели и ранении пассажиров автобуса, большинство из которых дети, в результате обстрела автобуса в провинции Аль-Минья.

Крайне возмущены этим страшным террористическим актом, направленным против мирных людей, считаем необходимым и важным совместно и решительно вести борьбу со всеми проявлениями терроризма.

В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Египта, желаю скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим».

Э.А.

