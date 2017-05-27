Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Египта
2017-05-27 11:24 | www.oxu.az | 2
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования своему египетскому коллеге Абдул-Фаттаху Халилу Ас-Сиси.
Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В тексте соболезнования говорится:
«Уважаемый господин Президент.
Мы глубоко потрясены известием о гибели и ранении пассажиров автобуса, большинство из которых дети, в результате обстрела автобуса в провинции Аль-Минья.
Крайне возмущены этим страшным террористическим актом, направленным против мирных людей, считаем необходимым и важным совместно и решительно вести борьбу со всеми проявлениями терроризма.
В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Египта, желаю скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим».