Черноморский банк торговли и развития предлагает свои услуги азербайджанскому бизнесу

2017-05-27 15:47 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) 13 июня проведет презентацию для азербайджанских предпринимателей, где предоставит информацию о стратегии и услугах банка, говорится в сообщении Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Согласно сообщению, ЧБТР предлагает средне- и краткосрочное финансирование проектов, корпоративное кредитование, участие в капитале компаний и различные гарантии.

"Услугами ЧБТР могут воспользоваться компании, действующие во всех сферах экономики, кроме производства табачной продукции, водки, бренди, вредных химических продуктов, оборота оружия и азартных игр", - говорится в сообщении.

ЧБТР основан Албанией, Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Грецией, Молдовой, Арменией, Румынией, Турцией, Украиной и Россией. Уставный капитал банка составляет 3,45 миллиарда евро. До сегодняшнего дня ЧБТР выделил 343,5 миллиона евро на реализацию в Азербайджане 38 проектов. 62,4 процента кредитов были выделены финансовым институтам, среди которых DemirBank, TuranBank, Unibank, AzerTurkBank, Международный банк Азербайджана и т.д.

(Автор: Анвар Мамедов)