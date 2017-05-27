Айгюн Кязымова назначена солисткой Службы госбезопасности
2017-05-27 11:36 | www.oxu.az | 2
В связи с Днем Республики - 28 Мая сегодня по инициативе Службы госбезопасности на Площади флага состоялся забег.
Как передает Oxu.Az, в мероприятии приняли участие представители медиа, ряд государственных служащих, начальник Службы госбезопасности Мадат Гулиев и глава Государственной погранслужбы Эльчин Гулиев.
На церемонии открытия прозвучала песня «Азербайджан» в исполнении народной артистки Айгюн Кязымовой.
В ходе мероприятия Айгюн Кязымова была назначена солисткой Службы госбезопасности, и ей вручили почетный диплом.
Об этом Oxu.Az сообщил представитель певицы.
После официальной части стартовал 5-километровый марафон.