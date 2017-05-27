Президент США и премьер Японии согласовали усиление санкций против КНДР

2017-05-27 11:44 | www.oxu.az | 2

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на полях саммита «семерки» в Италии договорились ужесточить санкции против КНДР. Причиной такого решения называется угроза со стороны Северной Кореи, передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

«Президент Трамп и премьер-министр Абэ согласились сотрудничать при ужесточении санкций против Северной Кореи и организаций, поддерживающих ее ракетную и ядерную программы», - сообщила пресс-служба Белого дома.

Двое лидеров также договорились усилить оборонные возможности «для сдерживания и обороны» против сил Пхеньяна.