Азербайджанские волейболисты опозорились после успеха на Исламиаде

2017-05-27 12:00 | www.oxu.az | 2

Сборная Азербайджана по волейболу среди мужчин принимает участие в отборочном этапе ЧМ-2018 во французском Лионе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, наши волейболисты попали в одну группу с хозяином поля Францией, Украиной, Исландией, Турцией и Германией.

Сборная Азербайджана, завоевавшая «серебро» Исламских игр солидарности, уже провела встречи с Турцией, Германией и Украиной, проиграв их с одинаковым счетом 0:3.

Э.А.

