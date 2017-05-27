Российский режиссер работает с азербайджанскими актерами

2017-05-27 16:19 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре юного зрителя приступили к репетициям нового спектакля, который будет подготовлен на основе международного проекта, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Директор театра, заслуженный артист Мубариз Гамидов представив коллективу театра российского режиссера, художественного руководителя Ростовского театра "Максимум", заведующую режиссерской кафедрой Ростовской школы искусств Елену Иванову, отметил, что она будет режиссером-постановщиком спектакля "Чиполлино" по произведению Джанни Родари.

В январе текущего года Иванова приезжала в Баку, для ознакомления с творческим коллективом театра, эскизами спектакля, а также занятыми в спектакле актерами.

Было отмечено, что Елена Иванова опытный педагог, и после завершения репетиционного периода она проведет для актеров театра тренинги и даст соответствующие рекомендации.

Режиссер спектакля – Айла Гашимова, художник постановщик – Эльшан Сарханоглу, музыкальное оформление – Заур Рашидов, постановщик танцев – заслуженный артист Ниджат Кязымов, ассистент режиссера – Гюнай Гасымова, над сценической редакцией спектакля работает главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств Бахрам Османов.

В спектакле заняты – Сабина Мамедова, Хаяла Мейданова, Айгюн Фатуллаева, Мехрибан Абдуллаева, Усния Ахмедова, Зульфия Алгусейнова, Венера Аббасова, Тахмина Мамедова, Мехрибан Гусейнова, Гюльбениз Мустафаева, Зюмрюд Гулиева, Нурана Гусейнова, Ильхам Асадов, Айдын Демиров, Анар Сейфуллаев, Рамиль Мамедов, Анар Сафиев, Вахид Оруджоглу, Натиг Фарзалиев.

Поставкой, премьера которой намечена на 25 июня, завершится 89-й сезон театра.

(Автор: Джани Бабаева)