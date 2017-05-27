В Москве задержали читавшего вслух «Гамлета» 10-летнего мальчика – ВИДЕО (18+)

2017-05-27 12:07 | www.oxu.az | 2

В Москве на улице Воздвиженка задержали 10-летнего мальчика, который читал вслух отрывки из трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет».

Как передает Oxu.Az, об этом Медиазона рассказал отец мальчика Илья Скавронский.

По словам отца, во время прогулки ребенок начал зачитывать прохожим отрывки из произведения, в это время мать находилась от него в 20–25 метрах.

«Жена сидела читала книгу, а ребенок декламировал «Гамлета». Подъехал наряд милиции, о чем-то они разговаривали без ее участия. Потом скрутили его, есть видеозапись того, что происходило. Стали запихивать — она подошла, пыталась воспрепятствовать этому», - пояснил Скавронский.

Его якобы заподозрили в попрошайничестве.

После происшествия полиция принесла извинения отцу ребенка, задержанного вечером 26 мая в Москве за чтение вслух «Гамлета». Об этом сообщила адвокат Татьяна Соломина.

По ее словам, протокол за неподобающее исполнение родительских обязанностей будет аннулирован. Кроме того, будет проведена служебная проверка действий сотрудников полиции.

Отметим, что на видео присутствует ненормативная лексика.

ВИДЕО: Ирина Яценко

Э.А.

