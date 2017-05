Бакинский подиум высшей пробы Игоря Гуляева (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках пятого сезона Azerbaijan Fashion Week в Fairmont Hotel прошел показ новой коллекции Дома моды IGOR GULYAEV сезона осень-зима 2017-18 «Высшая Проба», сообщает Trend Life.

На подиуме модели продемонстрировали изделия, инкрустированные провокационными надписями “мажор”, “пижон”,”кэш”, а платья были дополнены золотыми аксессуарами и цветным мехом, кожаными лакированными «косухами» и вязаными кардиганами, объемными шапками, элегантными шляпами-котелками и цилиндрами. Яркими акцентами смотрелись объемные рюкзаки с авторской вышивкой, клатчи в форме золотого слитка и саквояжи золотого цвета.

В коллекции присутствовали знаковые для мастера меха, создающие роковой образ, геометричные и многослойные образы, макси-платья, дополненные роскошными шляпами, котелками и цилиндрами, костюмы цвета жидкого золота и серебра, а также вещи, дополненные инициалами дизайнера. Оригинальные аксессуары завершали экстравагантные, и в то же время ультрамодные образы.

Игорь Гуляев – лауреат и победитель многочисленных российских и международных премий в области fashion-индустрии: » Дизайнер года», «Лучший меховой дизайнер», «Международный прорыв», «Лучший Меховой Бренд», «Русское имя мехового кутюра», «Вклад в развитие российской fashion-индустрии», «Дизайнер от кутюр».

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор и фото- Кямаля Сеидова)