В Берлине автомобиль съехал в метро, задавив шесть человек

2017-05-27 12:20 | www.oxu.az | 2

На станции берлинского метро «Бернауэр штрассе» произошло ДТП — легковой автомобиль съехал вниз по лестнице, не справившись с управлением на земле.

Как передет Oxu.Az со ссылкой на агентство DPA, водитель попытался избежать столкновения с велосипедистом на улице немецкой столицы, но вылетел с дороги, попал на лестницу метро и скатился на глубину 4-5 метров.

В результате инцидента пострадали не менее шестерых человек, попавших под колеса машины на станции. Все они госпитализированы — трое с легкими и трое с более серьезными травмами.

Сама станция в данное время оцеплена, поезда проезжают ее без остановок.

В полиции уверены, что инцидент не является умышленным, и речь идет о несчастном случае.