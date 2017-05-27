Резервов Азербайджана достаточно для исполнения своих обязательств - депутат

2017-05-27 17:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Снижение рейтингов Международного банка Азербайджана (МБА) международными рейтинговыми агентствами Moody’s и Fitch носит временный характер, считает член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, доктор экономических наук Руфат Гулиев.

По его словам, снижение рейтингов МБА было ожидаемым и является общепринятым явлением.

“Я считаю, что снижение рейтингов носит временный характер, и не будет особо распространяться на остальные банки страны, хотя МБА и является крупнейшим банком Азербайджана. Экономическая и финансовая ситуация в Азербайджане достаточно устойчивая и золотовалютных резервов хватит, чтобы выполнить все наши обязательства перед зарубежными кредиторами”, - сказал Гулиев.

Депутат отметил, что в настоящее время экономика Азербайджана продолжает развиваться, несмотря на глобальные процессы, и изменение рейтингов не скажется на финансовом секторе страны.

“Нужно учитывать, что международные рейтинги служат индикаторами и меняются раз в несколько месяцев. Поэтому я считаю, что они не носят основополагающий характер, и на финансовую сферу Азербайджана данное снижение рейтингов не повлияет. Также отмечу, что в процессе присвоения рейтинга существует определенная доля предвзятости. В целом экономика и финансовая сфера страны динамично развиваются, что отмечают и другие глобальные структуры, никакой угрозы финансам страны не существует. И незначительные негативные воздействия, вызванные проблемами МБА, не нанесут ощутимого урона нашей экономике. Сегодня у нас стабилизировался курс национальной валюты, растут цены на нефть, во внешнеторговых операциях сформировалось положительное сальдо - все это обеспечивает приток валюты в страну и укрепляет экономику”, - считает Гулиев.

Коснувшись процесса реструктуризации внешних обязательств МБА, депутат подчеркнул, что данный процесс позволит превратить банк в здоровый и крепкий финансовый институт.

“По этому поводу есть много комментариев от министра финансов Самира Шарифова, главы Палаты надзора над финансовыми рынками страны Руфата Асланлы, руководства самого Международного банка Азербайджана. Я с ними полностью солидарен. Восстановление финансовой устойчивости МБА имеет важное значение с точки зрения оказания значимых для экономики финансовых услуг. Шаги, которые сейчас предпринимает банк для обеспечения своей финансовой устойчивости, очень важны. Что касается ненужного ажиотажа, поднимаемого вокруг этого процесса, то, как отмечало руководство Межбанка, реструктуризация не затронет вкладчиков банка. Я также считаю, что все розничные и корпоративные клиенты МБА должны быть уверены, что план реструктуризации не окажет на них никакого влияния. В то же время это не затронет и другие процессы в банке”, - сказал Гулиев.

Как в свою очередь отметил доктор экономических наук, эксперт в области экономики, заведующий отделом науки Азербайджанского государственного экономического университета, профессор Захид Мамедов, процесс реструктуризации не является чем-то необычным и активно применяется во всем мире.

“Каждый банк в период своей деятельности может столкнуться с проблемами - от этого никто не застрахован. И любой проблемный банк можно оздоровить. Существуют и примеры - один из крупнейших банков турецкий GarantiBankası испытал в 90-е годы двадцатого века серьезные трудности. Но профессиональная команда смогла поставить банк на ноги, и сегодня он второй по величине банк Турции и один из крупных мировых банков”, - отметил Мамедов.

Недавно в Лондоне прошла встреча руководства МБА, министерства финансов и Палаты надзора над финансовыми рынками с зарубежными кредиторами. Руководство банка предложило кредиторам несколько вариантов реструктуризации своих обязательств, в том числе обмен долга на 12- и 15-летние суверенные облигации. В числе крупных зарубежных кредиторов Международного банка Азербайджана - американская компания Cargill, Citibank, Rubrika Finance CompanyLimited, Credit Suisse AG. Общий долг перед зарубежными кредиторами банка составляет 3,3 миллиарда долларов.

Как сообщалось ранее, в рамках оздоровления Международного банка Азербайджана объявлена добровольная реструктуризация его обязательств. Банк обратился в Нью-Йоркский суд за поддержкой в процессе их реструктуризации. Согласно решению суда, принятому 12 мая 2017 года, иностранные кредиторы не смогут предъявлять требований к активам МБА в процессе добровольной реструктуризации зарубежных обязательств банка.

В рамках реструктуризации валютные обязательства банка будут напрямую переданы государству. До завершения процедуры передачи долгов правительству реализация валютных обязательств зарубежных кредиторов (за исключением оплаты процентов по сделкам для финансирования торговли) приостанавливается.

Международный банк Азербайджана действует с 1992 года и является одним из двух государственных банков страны.

(Автор: Анвар Мамедов)