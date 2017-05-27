Прогноз погоды на завтра

2017-05-27 12:44 | www.oxu.az | 2

В воскресенье, 28 мая, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью в некоторых местах полуострова возможны кратковременные дожди. Ветер северный.

Температура воздуха составит ночью 14-17, днем 21-26, в Баку ночью 15-17, днем 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 мм до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана местами возможны грозы, временами дожди. Местами осадки будут интенсивными. Утром будет туман. Западный ветер временно усилится.

Температура воздуха составит ночью 13-18, днем 25-30, в горах ночью 7-12, днем 13-18 градусов тепла.

Э.А.

