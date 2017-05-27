Azerbaijan Fashion Week – день третий: от классики до модерна (ФОТО)

2017-05-27 17:03 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Баку проходит пятый сезон Azerbaijan Fashion Week, который ознаменован яркими показами азербайджанских и зарубежных дизайнеров, среди которых известные представители Франции, Казахстана, России, Беларуси, Грузии и Украины, сообщает Trend Life. Показы коллекций сезона F/W 17-18 проходят в Музее каменной летописи, отеле Fairmont Baku Flame Towers и Ичери Шехер при поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджана и Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер».

В третий день свои коллекции представили Bechique, Di Sitiova, Zenka&Mari, Candy Lady, Roya Rustamova, Lali&Sultan Gadimbayli.

Azerbaijan Fashion Week проходит дважды в год: в мае и ноябре. В рамках первых четырех сезонов прошло более 60 показов известных дизайнеров, в том числе из Франции, Испании, Турции, России, Украины, Казахстана, Грузии, Латвии. Основная цель Азербайджанской Недели моды направлена на популяризацию растущей модной индустрии в стране и создание условий для демонстрации работы талантливых дизайнеров. В мероприятии принимают участие международные эксперты модной индустрии, в том числе байеры модных розничных сетей и магазинов и представители глянцевых международных, а также местных изданий.

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(Автор и фото - Вугар Иманов)