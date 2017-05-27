Эрдоган заявил, что Турция и ЕС договорились о плане действий на год

2017-05-27 17:07 | www.trend.az | 3

Турция и ЕС достигли договоренности о плане действий в течение года для восстановления отношений, переживающих кризис, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган, сообщает РИА Новости.

Президент Турции сделал это заявление, возвращаясь с саммита НАТО в Брюсселе, на полях которого он провел двухсторонние встречи с лидерами стран ЕС, а также с председателями Европейского совета и Еврокомиссии Дональдом Туском и Жан-Клодом Юнкером,

"Мы получили от них календарь на 12 месяцев. Согласно ему мы сделаем определенные шаги", — заявил Эрдоган турецким журналистам. Его цитирует газета Haberturk.

По словам Эрдогана, речь идет, в частности, о либерализации визового режима и финансовой помощи со стороны ЕС в вопросе приема беженцев. Ранее турецкие СМИ со ссылкой на дипломатические источники сообщили, что Турция блокирует участие Австрии в некоторых программах НАТО из-за позиции Вены, возражающей против вступления Турции в ЕС. Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявлял, что речи о членстве Турции в ЕС быть не может. Он подчеркивал, что проведение в Турции референдума о переходе на президентскую систему правления 16 апреля стало для многих в ЕС "пересечением красной линии" и сигналом, что Турция продолжает отдаляться от Европы.