Полный аншлаг на концерте Эмина в Нью-Йорке с участием легендарных музыкантов – ФОТО

2017-05-27 12:50 | www.oxu.az | 2

На днях в Нью-Йорке, в известном Линкольн Центре, театре Роуз Холл, прошёл аншлаговый концерт Эмина. Специальными гостями вечера стали не просто известные музыканты, но и обладатели премий «Грэмми» - Дэвид Фостер, Найл Роджерс и Крис Ботти, передает Oxu.Az со ссылкой на emin-music.ru.

Специально к концерту было подготовлено много сюрпризов. Музыкальный продюссер, обладатель 16-ти премий «Грэмми» и номинант на «Оскар» хитмейкер Дэвид Фостер аккомпанировал Эмину на рояле песни «STILL», «Забыть тебя», «Woman», рок-н-ролл Элвиса Пресли, а также сыграл для зрителей несколько своих самых известных хитов.

Это было уже второе совместное выступление музыкантов на одной сцене. Прошлым летом на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге прошёл эксклюзивный концерт Эмина для американского телеканала PBS, где специальным гостем как раз и стал Дэвид Фостер. Концерт собрал 50 000-ю аудиторию, и его показали более чем в 150 городах США. Стоит отметить, что несколько песен из этого концерта вошли в состав последнего альбома артиста «Love is a Deadly Game».

Далее, во время исполнения легендарной песни Джо Кокера «You are so Beautiful» Дэвид Фостер подготовил и свой сюрприз: пригласил на сцену самого известного трубача в мире, Крисса Ботти, обладателя «Грэмми - 2013». Невероятная музыка Криса заставила зал буквально замереть от восхищения.

На этом сюрпризы вечера не закончились, и на самой танцевальной части концерта на сцене появился виртуозный гитарист Найл Роджерс, известный по синглу «Get Lucky» с группой Дафт Панк. Его сотрудничество и друж ба с Эмином начались с сингла «Boomerang», хита, который входил в топ-чарты в Америке и Европе в 2015 году. На шоу в Нью-Йорке они также исполнили нов ый сингл Эмина «Good Love», мировой релиз которого состоялся в этом месяце.

Зал танцевал, аплодировал и очень тепло встречал Эмина и его гостей. По словам самого артиста, это шоу было одним из самых ярких и лучших в его жизни.

A.C.

