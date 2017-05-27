Взрыв в Афганистане: 18 погибших

2017-05-27 12:58 | www.oxu.az | 2

Заложенная в автомобиль бомба взорвалась на востоке Афганистана в первый день Рамазана, погибли 18 человек, передает Oxu.Az со ссылкой на агентство Франс Пресс.

По словам представителя МВД Наджиба Даниша, в результате взрыва бомбы, установленной в машине в провинции Хост, погибли 18 человек, еще шесть человек получили ранения, в том числе два ребенка.

Священный для мусульман месяц Рамазан начался в субботу. Месяц Рамадан является одним из самых почитаемых у мусульман и требует строгого соблюдения поста.

Э.А.

