Суфизм в Баку - путь Любви, путь Сердца (ФОТО)

2017-05-27 17:26 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Суфизм - путь Любви, путь Сердца. Суфизм - древняя традиция духовного совершенствования, который возник в лоне ислама. Однако некоторые суфийские учителя-шейхи говорят о том, что суфизм нельзя ограничить ни определенной религией, ни определенным историческим периодом, ни определенным обществом, ни определенным языком. Они называют суфизм "чистой сущностью всех религий" и полагают, что суфизм существовал всегда, лишь его внешний облик менялся в соответствии с той или иной культурно-исторической средой. У суфизма нет и никогда не было начала, и он никогда не возникал как историческое явление, он существовал всегда, потому что свет всегда был внутренней сущностью человека. В высших своих проявлениях этот свет может быть назван знанием Бога, божественной мудростью - суфизмом. Корень "суфи" имеет значение "чистый". Оно соответствует сути суфийского учения и духовному облику лучших его представителей.

В Азербайджанском государственном музыкальном театре был представлен турецкий спектакль "Aşka Yolculuk" (Путь любви), организованный Бакинским Институтом Юнуса Эмре, сообщили Trend Life в пресс-службе центра.

Спектакль поставлен по одноименному произведению турецкого поэта-суфия Юнуса Эмре (1240 - 1321), который оказал огромное влияние на турецкую литературу и считается основоположником турецкого стихосложения. Самые запоминающиеся строки - «Sevelim ve sevilelim», что в переводе с турецкого означает «Давайте любить и быть любимыми». Наряду с Ахмедом Яссави и Султаном Веледом впервые стал употреблять разговорный тюркский (а не арабский или персидский) в стихосложении. Недалеко от города Кулы имеется мавзолей Юнуса Эмре.

Юнус Эмре занимает верхнюю ступень среди мастеров народной поэзии. По историческим данным, его стихи были записаны и объединены в диван, спустя 70 лет после его смерти. Поэзия Юнуса Эмре, с точки зрения художественного совершенства, имеют четыре основных достоинства – язык, мысль, чувство и художественное совершенство. Автор пропускает события через призму веры в светлое, излагая свои переживания и мысли, которые доводит до обобщения глобального, раскрывает человеческую личность изнутри, со всеми его особенностями, излагая всё это с совершенным поэтическим мастерством. Литературная ценность состоит в том, что он проложил начало поэзии на тюркском языке в Анадолу и передал сложные философские идеи, простым, понятным языком. Хотя стихотворный размер аруз не вполне соответствует мелодике тюркского языка, но стих, словно льющийся, манящий в перспективу и мягкий, проникновенный языковой строй, делает стих понятным, читаемым и воспринимаемым. Самые сложные и труднопонимаемые философские толкования, он передаёт на понятном тюркском речевом обороте и всегда в его стихах имеется единство чувства и мысли, которые придают его поэзии философскую глубину и притягательность.



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(Автор: Вугар Иманов)