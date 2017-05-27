Страны G7 готовы ужесточить санкции против России

2017-05-27 17:59 | www.apa.az | 3

Страны «Большой семерки» (G7) готовы ужесточить санкции в отношении России.

Как сообщает АПА, об этом говорится в коммюнике по итогам второго дня саммита G7.

Отмечается, что в случае невыполнения положений Минских соглашений, страны Запада ужесточат санкции против России.

«Если Россия выполнит свои обязательства, то санкции могут быть сняты. Но в то же время, если Россия предпримет определенные шаги, мы готовы принять дополнительные меры», - подчеркивается в документе.