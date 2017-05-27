Сицилийский ресторан начал делать коктейли «Трамп» и «Меланья»

2017-05-27 13:10 | www.oxu.az | 2

Один из ресторанов неподалеку от места проведения саммита «Большой семерки» на Сицилии стал подавать коктейли «Трамп» и «Меланья», передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Мы слышали о том, что в Таормине начали делать мороженое «Трамп» и решили приготовить что-нибудь свое. Коктейли решили назвать в честь Трампа и его жены», - сказали официанты ресторана.

Освежающий и бодрящий «Трамп» делают из кашасы — латиноамериканский вариант водки, сока сицилийских лимонов и ликера на основе экстракта коки. Символизирующий шевелюру Трампа, на трубочке коктейля прикреплен лимон. «Меланья» вышла более сладкой и явно крепче: в ее состав входят темный ром, банановый ликер, тростниковый сахар и свежая клубника. Напитки подаются в наполненных льдом банках с мятой и обойдутся посетителям в шесть евро каждый.

«Из-за саммита туристов стало меньше, но мы надеемся, что они вернутся сюда сразу после него и будут рады нашим коктейлям», - говорят сотрудники ресторана, расположенного в курортном городе Джардини-Наксос, неподалеку от главного пресс-центра саммита.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Таормине в честь саммита «Большой семерки» создали мороженое под названием «Трамп». Изюминкой продукта стала сахарная вуаль, которая символизирует знаменитую прическу американского президента.