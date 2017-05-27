Erdoğan ile Putin telefon görüşmesi yaptı

2017-05-27 17:52 | www.trend.az | 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Putin, Erdoğan'ı, yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Erdoğan ve Putin'in, Türkiye-Rusya ilişkilerini normalleştirmeye yönelik adımların hızlandırılmasının yanı sıra Suriye meselesini de görüştükleri belirtildi.

İki liderin, Suriye'de çatışmasızlık bölgelerinin oluşturulmasının sürece ivme kazandıracağına dikkati çektikleri kaydedildi.

Kaynak: AA