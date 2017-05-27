Турция выдвинула условие немецким депутатам

2017-05-27 13:52 | www.oxu.az | 2

Главы МИД Турции и Германии рассмотрят вопрос о допуске немецких депутатов на авиабазу «Инджирлик», но среди депутатов не должно быть тех, кого Анкара обвиняет в поддержке терроризма, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее стало известно, что Турция за день до начала предполагаемого визита группы немецких депутатов на военную базу «Инджирлик» проинформировала МИД ФРГ о невозможности данной поездки. Затем канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия продолжит искать альтернативы перемещения немецкого военного контингента с базы «Инджирлик» в соседние страны.

«Депутаты, которые открыто поддерживают террористов и практически действуют вместе с ними, не будут приветствоваться. Наши министры иностранных дел обсудят этот вопрос (о допуске немецких депутатов на базу «Инджирлик» – ред.) друг с другом, и мы примем решение», - заявил Эрдоган журналистам на борту самолета, возвращаясь в Турцию с саммита НАТО в Брюсселе. Его цитирует газета Hurriyet.

Он добавил, что Турция даст разрешение на визит немецких законодателей, если их список будет приемлемым для нее.

C.Б.

