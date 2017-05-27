Министр: Азербайджан - наш стратегический партнер

2017-05-27 14:14 | www.oxu.az | 2

В Тбилиси проходит заседание комитета обороны и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, министр обороны Грузии Леван Изория в своем выступлении затронул вопрос интеграции в евроатлантические структуры, реформ в вооруженных силах, проведенных в сфере международных отношений работах.

Член делегации Азербайджана Сиявуш Новрузов отметил, что народ и государство Азербайджана поддерживает интеграцию Грузии в НАТО.

Затронув темы международного сепаратизма и терроризма С.Новрузов отметил, что территории Азербайджана, как и у Грузии, были оккупированы.

«Вооруженные силы Армении оккупировали 20% наших земель. Риски сохраняются по сей день», - подчеркнул он.

Также С.Новрузов обратился к министру с вопросом:

«Известно, что по территории Грузии проходят такие важные проекты, как нефтегазовые трубопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Супса, Баку-Тбилиси-Арзурум и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. В 2008 году была попытка взорвать эти провода. Террористическая группировка АСАЛА неоднократно грозилась взорвать трубопроводы. Какие меры предпринимают ВС Грузии для охраны этих проектов?».

В ответе Л.Изория указал, что Азербайджан – стратегический партнер Грузии.

«Я, как министр, свой первый визит совершил в Баку. Сегодня действительно есть опасность сепаратизма и терроризма. Грузия борется с сепаратизмом и терроризмом. Защита энергетических и инфраструктурных проектов один их приоритетов Грузии, однако совместная борьба против таких опасностей даст больше пользы.

Поэтому мы предпочитаем трехстороннее сотрудничество.

В эти дни состоялась пятая встреча министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции. На этой встрече мы обсудили очень важные вопросы. В рамках трехстороннего сотрудничества в ближайшее время состоятся наши военные учения. В сентябре с участием военнослужащих трех стран состоится еще одно военное учение. Я думаю, что за счет трехстороннего сотрудничества мы эффективно обеспечим защиту и безопасность глобальных проектов», - добавил министр обороны

В мероприятии приняли участие первый вице-спикер Милли Меджлиса, руководитель постоянной делегации Азербайджана в ПА НАТО Зияфят Аскеров, депутат Сиявуш Новрузов.

Отметим, что сегодня также состоялись заседания комитетов экономики и безопасности, науки и технологий.

С.Б.

