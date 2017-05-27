У вертолета следовавшего на «Нефтяные Камни» отказал двигатель

2017-05-27 14:30 | www.oxu.az | 4

Вертолет «Ми-8» авиакомпании Silkway Helicopters Services в субботу совершил вынужденную посадку на остров Чилов в Каспийском море.

Об этом Oxu.Az соообщили в пресс-службе «Азербайджанских авиалиний«» (AZAL).

На борту вертолёта находилось 15 пассажиров и 3 члена экипажа, во время благополучной посадки никто из людей не пострадал. Воздушному судну также не нанесен урон.

Причиной аварийной посадки вертолета, следовавший на месторождение «Нефтяные Камни», послужил отказ одного из двигателей.

Пассажиры будут доставлены на место назначения другим вертолетом Silkway Helicopters.

В настоящее время создана специальная комиссия, которая займется изучением данного происшествия.

С.Б.

