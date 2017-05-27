В Азербайджане резко сократилось производство сигарет

2017-05-27 14:46 | www.oxu.az | 3

В январе-апреле этого года в Азербайджане произведено табачной продукции на сумму 10 692 тыс. манатов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 49% меньше.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Согласно официальной статистике, за первые 4 месяца этого года в стране произведено 193,5 млн. штук сигарет и папирос, 940,5 тонн ферментированного табака. В годичном сравнении производство ферментированного табака выросло на 14,7%, сигарет и папирос – сократилось на 77,78%.

Отметим, что на 1 мая текущего года в стране возникла потребность в готовой продукции в размере 2,1 млн.штук.

С.Б.

