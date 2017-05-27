Мужчина зарезал двух пассажиров поезда, вступившихся за мусульманок

2017-05-27 15:08 | www.oxu.az | 2

Неизвестный мужчина напал с ножом на пассажиров поезда в городе Портленд американского штата Орегон, погибли два человека, передает Oxu.Az со ссылкой на Росбалт.

Известно, что нападение произошло на межрелигиозной почве и изначально целью оскорблений злоумышленника стали одетые в хиджабы женщины. Но когда за мусульманок вступились другие пассажиры, дебошир пустил в ход оружие и ранил троих человек, из которых один скончался на месте, а другой в больнице. Травмы третьего пострадавшего не представляют угрозы для жизни, его сейчас осматривают врачи.

Инцидент произошел в поезде на станции Hollywood Transit Center. Официальный представитель правоохранительных органов Пит Симпсон заявил, что «нападение было крайне яростным и жестоким».

Убийца пытался скрыться и сошел с поезда на северо-востоке Портленда, но уйти от полиции ему не удалось. Он арестован, его личность и все мотивы устанавливаются.