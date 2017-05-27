Жириновский назвал Бжезинского главным врагом России

2017-05-27 16:02 | www.oxu.az | 2

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что покойный американский политолог Збигнев Бжезинский был главным врагом России.

Как передает Oxu.Az, об этом в субботу, 27 мая, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По мнению депутата, в мире не было более негативно настроенного по отношению к Москве человека, чем Бжезинский. «Вся его жизнь была направлена на то, чтобы сделать плохо России. Везде он ищет способ, как наказать Россию, как уничтожить Россию, как расчленить Россию», — полагает глава ЛДПР.

Жириновский считает, что на такую позицию бывшего советника президента США Джеймса Картера могло повлиять его польское происхождение. По словам депутата Госдумы, «возможно, родственники Бжезинского когда-то пострадали в условиях Российской империи».

Жириновский заявил, что Бжезинский нанес самый большой ущерб российско-американским отношениям. При этом сейчас в США все политики занимают гораздо более мягкую позицию в этом плане, считает он.

По мнению политика, кончина Бжезинского пойдет на пользу России, так как положительно повлияет на ее отношения с Вашингтоном. «Сейчас я уверен, что будет спадать постепенно волна русофобии. Нет уже источника, некому так жестко давить, душить и с такой ненавистью говорить о России», — подчеркнул депутат.

Бжезинский скончался в пятницу, 26 мая, на 90-м году жизни, в больнице американского штата Вирджиния. Он родился в семье польских дипломатов, а затем получил гражданство США, где сделал академическую карьеру.

Бжезинский работал в области политологии, социологии, философии. Особое внимание уделял изучению СССР и социалистических стран на предмет противостояния «советской экспансии». Он также критически высказывался о современной России.

С.Б.

