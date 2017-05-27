Роналду заплатил шесть миллионов евро за уклонение от налогов

2017-05-27 16:11 | www.oxu.az | 3

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду добровольно заплатил шесть миллионов евро в качестве компенсации за уклонение от налогов.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Marca.

Испанская налоговая служба уличила португальца в неуплате 16 миллионов евро. Сам футболист согласился сотрудничать и выразил готовность полностью погасить свою задолженность. В таком случае против него не будет возбуждено уголовное дело.

25 мая сообщалось, что Роналду может быть оштрафован на восемь миллионов евро и получить четырехмесячный тюремный срок за неуплату налогов. В службе считают, что форвард уклонялся от выплат в период с 2011 по 2014 год.

Днем ранее Верховный суд Испании оставил в силе приговор в виде 21 месяца тюрьмы для футболиста испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси по делу об уклонении от уплаты налогов. Он также обязан заплатить штраф в размере 2,1 миллиона евро.

В соответствии с испанским законодательством, тюремный срок, не превышающий двух лет, может быть заменен условным наказанием, поэтому аргентинец не окажется в местах лишения свободы.

С.Б.

