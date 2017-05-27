В Армении задержан начальника таможенного пункта

2017-05-27 19:48 | www.apa.az | 4

Сотрудники правоохранительных органов Армении задержали по делу о взяточничестве начальника таможенного пункта "Бавра" на границе с Грузией.

Как сообщает грузинское бюро АПА, согласно сообщению генпрокуратуры страны, на основании доказательств, которые были получены в результате широкомасштабных оперативно-следственных мероприятий, проведенных сотрудниками ГУБОП полиции и Специальной следственной службы, 25 мая в рамках дела о взяточничестве были задержаны директор занимающегося брокерской деятельностью ООО и начальник таможенного пункта "Бавра" (на границе с Грузией).

Уголовное дело было возбуждено в ГУБОП по статьям "Получение и дача взятки", "Посредничество во взяточничестве", "Коммерческая взятка". Генеральная прокуратура поручила расследование дела Специальной следственной службе Армении.