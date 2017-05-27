Умерла старейшая актриса России

2017-05-27 21:34 | www.apa.az | 4

Старейшая актриса России Варвара Шурховецкая скончалась в Ростове-на-Дону в возрасте 103 лет. Как передает АПА, об этом сообщает ТАСС.

Как сообщили в ростовском отделении Союза театральных деятелей России, прощание с артисткой состоится 29 мая.

«Варвара Ивановна ушла из жизни 25 мая. Прощание с ней состоится в понедельник, 29 мая, на Северном кладбище в крематории в 8.30», — сказали в пресс-службе.

Шурховецкая родилась 17 декабря 1913 года в городе Пятигорск Ставропольского края. В 1931 году она поступила в Государственный институт театрального искусства им. А.В. Луначарского при Ростовском театре драмы и через три года в составе курса уехала в Ашхабад, где играла в Русском драматическом театре.

Во время Великой Отечественной войны Шурховецкая с труппой выступала перед военнослужащими как на передовой, так и в госпиталях. Артистка продолжила играть до 1957 года в Ростовском театре комедии, затем работала в театре драмы им. М. Горького.