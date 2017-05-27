Путин и Эрдоган провели телефонную беседу

2017-05-27 22:17 | www.apa.az | 4

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее углубление стратегического партнерства двух стран. В этом контексте затрагивался ход реализации договоренностей о взаимной отмене ограничений в торгово-экономической сфере и вопросы осуществления крупных совместных проектов в энергетике – строительства АЭС «Аккую» и газопровода «Турецкий поток», — гласит сообщение.

Лидеры стран подчеркнули важность скорейшего согласования практических аспектов применения Меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. Путин и Эрдоган также условились наращивать координацию усилий по этой тематике.