В Азербайджане отмечают День Республики

2017-05-28 00:01 | www.oxu.az | 4

Первой светской республике на мусульманском Востоке – 99 лет.

Сегодня, 28 мая, Азербайджан отмечает один из ярчайших и знаменательных дней в своей истории – создание Азербайджанской Демократической Республики - АДР (Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti), ставшей первой светской республикой на мусульманском Востоке.

Азербайджанская интеллигенция принимала активное участие в демократических преобразованиях и борьбе за гражданские права, развернувшейся в начале 20-го века в Российской империи.

После февральской буржуазной революции 1917 года была сделана попытка создать Закавказскую федеративную республику, в которую вошли народы Южного Кавказа.

Но сложная общественно-политическая ситуация и начавшаяся Первая Мировая война не позволили претворить в жизнь идею федерации и 26 мая 1918 года в Тбилиси на заседании Закавказского Сейма (Парламента) по инициативе грузин было принято решение самораспуститься, и в тот же день Грузия объявила о своей независимости. А через два дня – 28 мая 1918 года - Азербайджанским Национальным Советом в Тифлисе, который возглавил Мамед Эмин Расулзаде, было провозглашено о создании Азербайджанской Демократической Республики.

Слова Мамед Эмина Расулзаде «Однажды поднятый флаг никогда не опустится» вошли в историю.

Ввиду нахождения Баку под контролем Бакинской коммуны временной столицей АДР стал город Гянджа. 16 июня 1918 года азербайджанское правительство переехало из Тифлиса в Гянджу. Первый кабинет министров АДР возглавил Фатали-хан Хойский, выпускник юридического факультета Московского университета и бывший депутат Государственной Думы.

В правительство АДР также вошли генералы от артиллерии царской армии, легендарные Самед-бек Мехмандаров и Али-ага Шихлинский, которым были поручены вопросы формирования армии и защиты независимости АДР.

4 июня 1918 года между Турцией и Азербайджанской Демократической Республикой был заключен договор о мире и дружбе. 27 июня 1918 года азербайджанский язык был объявлен государственным языком АДР. 12 июня 1918 года вооруженные силы Бакинского Совета большевиков начали наступление на Гянджу. Азербайджанское правительство было вынуждено обратиться за военной помощью к Турции.

Объединенные турецко-азербайджанские войска разгромили под Гейчаем армию большевиков. 15 сентября 1918 года турецко-азербайджанская армия вошла в Баку. Баку был объявлен столицей АДР.

7 декабря 1918 года открылся парламент Азербайджанской Республики, первоначально состоящий из 97 членов. Председателем парламента стал А. М. Топчибашев, его заместителем Г. Агаев. 11 января 1920 года Верховный Совет Союзных Держав — победительниц в Первой Мировой войне единогласно принял решение о признании де-факто независимости Азербайджана.

Но темные тучи все более сгущались над молодой Азербайджанской Республикой. Стратегически важное географическое положение и нефтяные ресурсы Баку стали основной мишенью Советской России в Закавказском направлении. В середине апреля 1920 года, части XI Красной Армии, разбив остатки войск Деникина, подошли к северным границам Азербайджана, и в конце апреля перейдя ее, начав оккупацию Азербайджана, вошли 28 апреля в Баку.

Несмотря на недолгую жизнь в 23 месяца, АДР стало большой школой для демократической азербайджанской интеллигенции во всем мире. После распада СССР, Азербайджан в 1991 году восстановил свою независимость, объявив себя наследником АДР и восстановив атрибуты Демократического Азербайджана – флаг, герб и гимн. Азербайджанская Демократическая Республика, созданная в 1918 году, — наше национальное достояние, ярчайшая страница истории Азербайджана.

И последующие годы, десятилетия составляют значительные этапы жизни страны, ознаменованные яркими событиями, большими достижениями азербайджанского народа. Именно все это, вместе взятое, и создало экономический, интеллектуальный и культурный потенциал нынешнего независимого Азербайджана. Создание и деятельность Демократической Республики впервые показали миру самостоятельность Азербайджана, претворение в жизнь свободолюбивых надежд азербайджанского народа, кровно связанного со своей государственностью.

Э.А.

