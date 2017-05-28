Трамп: "Иран не должен получить ядерное оружие ни при каких обстоятельствах"
2017-05-28 01:03 | www.apa.az | 4
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Иран не должен получить ядерное оружие ни при каких обстоятельствах.
Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, выступая перед американскими военными на базе Сигонелла в Италии, Трамп напомнил, что в ходе своего первого мирового турне в качестве главы государства посетил Саудовскую Аравию, где встретился с лидерами многих исламских стран.
"Мы подтвердили, что Иран не должен иметь ядерное оружие никогда и ни при каких обстоятельствах", — сказал Трамп, выступление которого транслировали ведущие американские новостные телеканалы.
Президент выразил удовлетворение тем, что "лидеры мусульманских государств готовы играть более существенную роль в борьбе с терроризмом".