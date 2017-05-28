Власти Ирака запретили женщинам в Мосуле носить никаб

2017-05-28 01:48 | www.apa.az | 4

Иракские власти запретили женщинам в Мосуле носить никаб в целях безопасности. Как передает Vesti.şaz товаащиои б этом сообщает телеканал Sky News.

Запрет связан с тем, чтобы боевики группировки «Исламское государство» могут прятаться за скрывающими лицо головными уборами. Кроме того, власти запретили ездить на мотоциклах после 18.00, а нарушителей будут наказывать.

Также владельцев магазинов электроники обязали собирать все данные о покупателях мобильных телефонов и сим-карт.