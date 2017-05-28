В Гахе автомобиль сбил школьника

2017-05-28 03:13 | www.apa.az | 4

В Гахе минувшим вечером автомобиль сбил учащегося 9-го класса. Как сообщает шеки-загатальское бюро АПА, автомобиль марки «Нисан», управляемый жителем села Гахбаш Тураном Гюндуз оглу Алиевым 1994 г.р. по проспекту Гейдара Алиева в городе Гах, сбил переходившего дорогу Вусала Афган оглу Абдулзаде 2002 г.р. После аварии 15-летний Вусал был помещен в центральную больницу.

Состояние школьника оценивается как стабильно среднее.

По факту в райбольнице ведется расследование.