Неизвестные осквернили могилу экс-президента Франции де Голля

2017-05-28 03:39 | www.apa.az | 4

Могилу бывшего президента Франции, основавшего в стране Пятую республику, Шарля де Голля осквернили неизвестные.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошёл в субботу в местечке Коломбэ-ле-Дез-Эглиз в департаменте Верхняя Марна в субботу. О происшествии сообщили в микроблоге местной мэрии в Twitter.

Как сообщает портал France Info, двое неизвестных пришли на кладбище около 17.00 местного времени (18.00 мск). Один из них взобрался на могилу де Голля и сбросил с неё каменный крест, установленный на надгробной плите. По данным издания, крест раскололся.

Расследованием инцидента занимается местная жандармерия.

Легендарный французский генерал и государственный деятель Шарль де Голль (1890-1970) в ходе Второй мировой войны стал лидером движения Сопротивления. В августе 1944 года он занял пост председателя Совета министров Франции, а впоследствии был избран на пост президента страны, положив начало эпохе Пятой республики. Весной 1969 года он ушел в отставку. Генерал де Голль скончался в ноябре 1970 года.