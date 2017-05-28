МИД Сирии направил в ООН письма с требованием остановить действия коалиции

2017-05-28 04:35 | www.apa.az | 4

МИД Сирии направил письма в Совет безопасности ООН, в которых вновь призвал прекратить "незаконные действия международной коалиции под предводительством США" на территории страны. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этомсирийское агентство САНА.

По информации агентства, в двух письмах, направленных генеральному секретарю и председателю СБ ООН, сирийское внешнеполитическое ведомство осудило пятничный авиаудар коалиции по жилому кварталу города Аль-Маядин в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, в котором погибли 35 мирных жителей.

Как сообщается, МИД Сирии призывает Совет безопасности воплотить в жизнь резолюции по территориальной целостности Сирии, а также остановить незаконные действия коалиции. Ведомство считает необходимым учитывать, что действия коалиции противоречат резолюция СБ ООН, международному и международному гуманитарному праву. Дамаск отмечает агрессивность действий коалиции, которая поддерживает тех, кто "хочет только убивать невинных сирийских граждан".

В письмах подчеркивается, что некоторые западные страны, являющиеся постоянными членами в Совбезе, оказывают влияние на совет при принятии решений по сирийскому кризису. Согласно заявлению МИД, "вводящие в заблуждение методы" таких стран, как Франция, Британия и США, являются главными причинами продолжения кризиса в Сирии, а политика региональных государств, среди которых Саудовская Аравия, Катар и Турция, способствуют эскалации и поддерживают терроризм, "тот самый терроризм, мишенью которого становятся и другие страны, пример — последний теракт в Манчестере".