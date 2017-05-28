Школьники-контрабандисты провозили из Гонконга телефоны за еду

2017-05-28 05:20 | www.trend.az | 4

В КНР сотрудники пограничной службы задержали десять школьников, пытавшихся перевезти в своих рюкзаках мобильные телефоны из Гонконга на материк, передает РИА Новости со ссылкой на газету The South China Morning Post.

Работники пограничного пункта Хуанган обратили внимание на забитые доверху рюкзаки детей. В ходе проверки в них обнаружились 210 телефонов различных моделей общей стоимостью в 145 тысяч долларов.

Школьники рассказали пограничникам, что они не пытались заработать на перевозке деньги. Взрослые, вручившие товар, обещали купить им мороженое или же покормить в ресторане быстрого питания.

Пограничники разъяснили школьникам неправомерность их поступка и изъяли у детей телефоны.