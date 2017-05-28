На заседании комитета ПА НАТО принято предложение Азербайджана

2017-05-28 07:45 | www.apa.az | 4

«Наличие в арсенале Армении оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» создает опасность не только Южному Кавказу, но и всей Европе». Как сообщает грузинское бюро АПА, об этом на заседании Комитета обороны и безопасности ПА НАТО в Тбилиси сказал член азербайджанской делегации Сиявуш Новрузов.

В ходе заседания на тему «Защита от баллистических ракет и безопасность» с докладом выступил канадский депутат Жозеф А.Дай. Докладчик отметил опасность мировому сообществу наличие баллистических ракет у Северной Кореи, Ирана и др. стран.

После доклада член азербайджанской делегации Сиявуш Новрузов выступил с предложением перед комитетом. Он довел до внимания председателя комитета о наличии баллистических ракет у Армении и предложил принять это предложение.

«Отрадно, что в докладе отмечена опасность баллистических ракет мировому сообществу. Как вы знаете Россия передала Армении оружие на 1 млрд. долларов. Среди них имеются оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М». Этот ракетный комплекс является источником опасности не только Южному Кавказу, но и всей Европе», - отметил депутат.

С.Новрузов напомнил о недавних угрозах президента Армении С.Саркисяна относительно возможного нанесения удара этими ракетами по Азербайджана. Руководитель комитета поблагодарив Новрузова отметил, чтоего предложение принято.