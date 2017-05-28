В Анкаре состоялось открытие парка Карабах

2017-05-28 08:57 | www.apa.az | 6

На территории муниципалитета Пурсаклар г. Анкары состоялось открытие парка Карабах.

Как сообщает АПА, в церемонии открытия приняли участие депутаты двух стран, представители интеллигенции, известные лица тюркского мира, представители СМИ и НПО, местные жители.

Председатель муниципалитета Сельджук Четин довел до внимания, что парк был разбит благодаря инициативе депутата Милли меджлича Ганиры Пашаевой.

Выступившие Ганира Пашаева, Эльман Насиров, Амрулла Ишлер и другие рассказали об истории нагорно-карабахского конфликт, оккупации региона и прилегающих районов Арменией, усилиях Азербайджана по мирному урегулированию конфликта. Ораторы отметили, что открытие парка является ярким примером поддержки турецкого народа Азербайджану.

В выступлениях была отмечена роль Гейдара Алиева в развитии отношений двух стран.

Затем турецким депутатам были вручены в дар сборник азербайджанского мугама и материалы по истории, культуре Азербайджана, подготовленные Фондом Гейдара Алиева.