Иранская НИГК снова угрожает Туркменистану судом, требуя снизить цену на газ

2017-05-28 10:35 | www.apa.az | 4

Глава Национальной Иранской Газовой Компании (НИГК) Хамид Реза Араки сообщил, что Иран может продолжить закупки туркменского газа, если цена на него будет снижена.

Если Туркменистан не согласится на условия Ирана, иранская сторона обратится в международный арбитраж с иском о прекращении подачи туркменского газа в начале этого года.

Как передает АПА, об этом сообщает ИА IRNA со ссылкой на представителя министерства нефти и газа Ирана.

Размер штрафа, который затребовала НИГК Араки не назвал, заявив что сумма была оговорена в иске, который также был отправлен в Ашхабад.

В то же время своповые поставки туркменского газа в Азербайджан по территории Ирана продолжаются, отметил Араки.

9 мая этого года иранские СМИ сообщали, что НИГК уже подготовила все необходимые документы для подачи иска и угражала начать дело, в случае если стороны не придут к взаимному соглашению.

Напомним, что в конце 2016 года между Ираном и Туркменистаном разгорелся скандал после того, как “Туркменгаз” потребовал от НИГК выплатить долг в размере от $1,8 до 2 млрд. Как сообщали иранские СМИ, после длительных переговоров стороны пришли к взаимному соглашению. Несмотря на это, 1 января 2017 года Туркменистан прекратил подачу газа в Иран.