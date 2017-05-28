Туркменистан отмечает Праздник туркменского ковра

2017-05-28 11:55 | www.apa.az | 4

В Ашхабаде открылась международная ковровая выставка, организаторами которой выступили Государственное объединение “Туркменхалы” и Торгово-промышленная палата Туркменистана.

Как передает АПА со ссылкой на turkmenportal.com, экспозиция, развернутая в залах Национального музея туркменского ковра и на красочно убранных площадках прилегающей к нему территории, – одно из ярких мероприятий, приуроченных к отмечаемому сегодня в Туркменистане Празднику туркменского ковра.

Залы одного из самых уникальных музейных комплексов не только нашей страны, но и мира хранят около 2000 бесценных древних раритетов и современных шедевров национального коврового достояния.

Музей стал самой посещаемой историко-культурной достопримечательностью столицы, привлекая все большее число почитателей туркменского ковра – ученых-исследователей, экспертов, коллекционеров и туристов.

Для участия в нынешнем форуме в Ашхабад прибыли делегации из 14 государств Европы и Азии, в том числе из России, Германии, Великобритании, Турции, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана, Пакистана, Афганистана, а также Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана. Среди 175 зарубежных гостей – руководители и специалисты, представляющие научно-культурные центры и крупные ковровые, торговые компании. В числе гостей – делегаты Всемирной ассоциации ценителей туркменского ручного ковроделия, Гуманитарной ассоциации туркмен мира.

В церемонии открытия смотра приняли участие члены правительства, руководители Меджлиса, министерств и ведомств, главы аккредитованных в Туркменистане дипломатических миссий, деятели культуры и искусства, студенческая молодежь, а также представители СМИ, общественных организаций, отраслевых предприятий и знатные ковровщицы из всех велаятов страны.

Сегодня в конференц-зале Государственного объединения “Туркменхалы” делегаты XVII конференции Всемирной ассоциации ценителей туркменского ручного ковроделия обменяются результатами проведенных научных изысканий, секретами изготовления ручных ковров в свете современных технологий.

Вечером праздничного дня в Концертном центре “Ашхабад” состоится торжественная церемония награждения лучших работников отрасли.