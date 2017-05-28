На севере Ирака турецкие военные уничтожили 13 членов ПКК

2017-05-28 12:30 | www.apa.az | 4

Тринадцать членов ПКК были уничтожены в ходе операции турецких ВВС на севере Ирака.

Как передает АПА, об этом сообщил генштаб ВС Турции в воскресенье.

“ВВС Турции 28 мая с 8.45 по 9.05 нанесли удары по объектам сепаратистской террористической организации в районе Авашин-Басьян на севере Ирака. Уничтожено семь объектов PПK, ликвидированы 13 террористо”, — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

Отмечается, что еще 10 членов РПК были уничтожены накануне вечером в ходе воздушной операции в районе Чатак провинции Ван на востоке Турции.