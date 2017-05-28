С визитом прибывает глава парламента Азербайджана

2017-05-28 13:30 | www.apa.az | 4

Сегодня с официальным визитом в Латвию прибывает председатель парламента Азербайджана (Милли Меджлиса) Огтай Асадов с сопровождающей делегацией.

Как передает АПА, об сообщает пресс-служба Сейма.

В рамках визита Асадов встретится с председателем парламента Латвии Инарой Мурниеце, чтобы обсудить сотрудничество между странами и актуальные вопросы международной политики. Также у спикера азербайджанского парламента предусмотрена встреча с заместителем председателя Сейма Гундаром Даудзе и депутатами.

В программе визита Асадова также встречи с президентом Латвии Раймондом Вейонисом, премьер-министром Марисом Кучинскисом, министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем и министром экономики Арвилом Ашераденсом.

Асадова будет сопровождать делегация, в состав которой входят руководитель депутатской группы по сотрудничеству парламентов Азербайджана и Латвии Камран Байрамов и др. депутаты.