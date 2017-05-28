Азербайджанцы намерены открыть в Архангельске торговый дом и центр дружбы

2017-05-28 14:17 | www.apa.az | 4

Делегация Азербайджана встретилась с мэром столицы Поморья Игорем Годзишем.

Как передает АПА, на повестке дня – обсуждение планов сотрудничества Архангельска и города Имишли, являющегося административным центром Имишлинского района Азербайджанской Республики, а возможно, и будущее побратимство двух городов.

Приехавший в составе официальной азербайджанской делегации глава администрации города Имишли Вильям Фахрали оглы Гаджиев рассказал о планах открытия в Архангельске торгового дома, где будут продаваться тамошние товары и центра дружбы.