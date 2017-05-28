Президент Франции объявил об освобождении французского заложника в ДРК

2017-05-28 14:42 | www.apa.az | 3

Французский гражданин, похищенный неизвестными в начале марта этого года в Демократической Республике Конго (ДРК), освобожден.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом, как сообщил Елисейский дворец, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

“Президент Французской Республики приветствует освобождение соотечественника, похищенного 1 марта на востоке ДРК. Президент благодарит всех, причастных к этим действиям по освобождению, в особенности власти ДРК, за приложенные ими усилия и эффективность их действий”, - говорится в заявлении Елисейского дворца.

Французский гражданин был похищен вооруженными людьми в городе Саламабила (восток ДРК) и взят в заложники. Вместе с ним были похищены еще четыре человека - один гражданин Танзании и трое конголезцев. Все они работали на канадскую золотодобывающую корпорацию Banro.