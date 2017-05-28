В КНДР опубликовали видео пуска новых ракет “земля-воздух” - ВИДЕО

2017-05-28 16:18 | www.apa.az | 4

Центральное телевидение Северной Кореи продемонстрировало видео испытательных пусков новых ракет “земля-воздух” противовоздушной обороны страны.

Как передает АПА, утром в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило о тестовых пусках новых ракет “земля-воздух”, направленных на перехват беспилотников или ракет противника.

На испытаниях присутствовал лидер страны Ким Чен Ын, который остался доволен увиденным и приказал начать серийное производство нового вида вооружений. В материале, показанном северокорейским телевидением с разных ракурсов показан пуск ракеты, который специалисты относят к технологии так называемого холодного пуска. Холодный пуск, при котором ракета выпускается под давлением газа, а воспламенение топлива происходит уже в воздухе, не повреждает пусковую установку, что дает возможность проводить пуски ракет через малые интервалы времени и продлевает срок службы пусковой установки.

“Подобно молнии (ракета – ред.) в миг разнесла в пыль беспилотник и ракету противника”, — комментирует голос за кадром пуск ракеты.

Присутствовавший на испытаниях Ким Чен Ын похвалил военное руководство, отметив, что “по сравнению с прошлым годом улучшились способности обнаружения, преследования и уничтожения объекта, повысился процент попадания в цель”. Он также дал указания “производить новую систему “в максимальном количестве”, так, чтобы “она покрывала всю страну, как лес”, с тем, чтобы “уничтожить иллюзии врагов относительно их господства в воздухе”.