При стрельбе в США погибли не менее восьми человек

2017-05-28 18:38 | www.apa.az | 4

По меньшей мере восемь человек стали в ночь на воскресенье жертвами стрельбы в американском штате Миссисипи.

Как передает АПА, об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Нападение произошло в округе Линкольн. Злоумышленник атаковал как минимум три жилых дома. Одним из погибших оказался заместитель местного шерифа. Стрелок взят под стражу.

В настоящий момент выясняются мотивы злоумышленника, а также то, был ли он знаком с жертвами нападения.