Manisa'da sarsıntılar sürüyor

2017-05-28 08:47 | www.trend.az | 1

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde 1 saat içinde en büyüğü 4,8 olan üç ayrı sarsıntı kaydedildi. Saruhanlı ilçesinde de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde 1 saat içinde en büyüğü 4,8 olan üç ayrı sarsıntı kaydedildi.

Manisa'da 5,1 büyüklüğünde deprem

İftara 1,5 saat kala deprem olunca oruçlarını sokakta açtılar

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, merkez üssü Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde saat 05.14'te 4,4, saat 05.16'da 4,0 ve saat 05.52'de 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Öte yandan 05.50'de merkez üssü Saruhanlı ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kaynak: AA