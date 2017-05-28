В Анкаре состоялось открытие парка Карабах – ФОТО

2017-05-28 09:22 | www.oxu.az | 3

На территории муниципалитета Пурсаклар г. Анкары состоялось открытие парка Карабах.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на церемонии открытия приняли участие депутаты двух стран, представители интеллигенции, известные лица тюркского мира, представители СМИ и НПО, местные жители.

Председатель муниципалитета Сельджук Четин довел до внимания, что парк был разбит благодаря инициативе депутата Милли меджлича Ганиры Пашаевой.

Выступившие Ганира Пашаева, Эльман Насиров, Амрулла Ишлер и другие рассказали об истории нагорно-карабахского конфликт, оккупации региона и прилегающих районов Арменией, усилиях Азербайджана по мирному урегулированию конфликта. Ораторы отметили, что открытие парка является ярким примером поддержки турецкого народа Азербайджану.

В выступлениях была отмечена роль Гейдара Алиева в развитии отношений двух стран.

Затем турецким депутатам были вручены в дар сборник азербайджанского мугама и материалы по истории, культуре Азербайджана, подготовленные Фондом Гейдара Алиева.

A.M.