«Барселона» стала обладателем Кубка Испании – ВИДЕО

2017-05-28 09:25 | www.oxu.az | 3

«Барселона» выиграла у «Алавеса» в финале Кубка Испании.

Как передает Oxu.Az, встреча завершилась со счетом 3:1.

В составе каталонцев отличились Лионель Месси, Неймар и Пако Алькасер. Единственный мяч «Алавеса» забил Тео Бернар Франсуа.

«Барселона» выиграла Кубок Испании третий год кряду. Каталонцы взяли трофей в 29-й раз в истории, что является национальным рекордом. Ближайший преследователь по числу побед в турнире — «Атлетик» — имеет в активе 23 титула.

Этот матч стал для главного тренера сине-гранатовых Луиса Энрике последним у руля команды. 47-летний специалист провел на посту три года, выиграв девять трофеев. Больше титулов с «Барселоной» завоевали только Хосеп Гвардиола (14) и Йохан Круифф (11).

"Barselona" ardıcıl üçüncü dəfə İspaniya Kubokunu qazanıb from Oxu.Az on Vimeo.

С.Б.

